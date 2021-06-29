Стан вод Дніпра на межі катастрофи

Перевірка Рахункової палати виявила щонайменше 161 речовину-забруднювач в поверхневих водах річкового басейну Дніпра, повідомляє Кореспондент.

Як повідомляється, аудит виявив значне перевищення сільгосп отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів, синтетичного мускусу, а також важких металів: цинку і міді, а також ртуті, які загрожують здоров'ю населення і можуть призвести до екологічної катастрофи.

Крім того, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби.

"Ситуація також ускладнюється обмілінням річки, яке відбувається через відсутність днопоглиблювальних робіт, що здійснювалися при використанні річки як транспортної артерії. Таким чином, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічне", - йдеться в повідомленні.

"Якщо екологічна ситуація в басейні річки не покращиться, вода і надалі буде забруднюватися. Виникне необхідність в його повному очищенні, що призведе до значних навантажень на держбюджет. Витрати можуть більш ніж у 2 тис. разів перевищити витрати, передбачені на виконання заходів Програми по цьому напрямку", - попереджають в Рахунковій палаті.

Згідно з результатами аудиту, в ході реалізації Програми в 2013-2020 роках були побудовані і реконструйовані 16,2% каналізаційних мереж водовідведення від запланованих; 0,1% протиерозійних гідротехнічних споруд; 14,3% споруд зливової каналізації (забезпечивши плановий рівень її протяжності лише на 0,2%); створені системи більш чистого виробництва на 1,9% підприємств (три зі 162).