Найбільша судноплавна компанія світу відкрила офіс в Україні

Німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd відкрила офіс в Україні. Він знаходиться в Одесі, і там вже працюють більше 20 співробітників, повідомляє UBR.

Основним фактором, який вплинув на таке рішення однієї з найбільших судноплавних компаній світу, стало географічне розташування України.

"Привабливим експортним ринком для Hapag-Lloyd України роблять також багатство різними мінеральними ресурсами і одне з найбільших в світі с / г виробництв", - відзначили в компанії.

Також Україна є "важливим імпортером електроніки", обладнання та споживчих товарів. До того ж в країні проводять операції найбільші транснаціональні компанії світу, що відкриває можливості для морських перевізників.

"Економічне зростання країни переконливий, і багато українських вантажовідправники вже користуються послугами Hapag-Lloyd. Відкриваючи наш новий офіс в Україні, ми віддаємо належне відмінному розвитку бізнесу і величезним шансам, які ми бачимо на цьому ринку", - додали в Hapag-Lloyd.

Варто відзначити, що Hapag-Lloyd має флот з 241 контейнеровоза загальною вантажопідйомністю 1,7 млн тонн. Вона є однією з провідних світових компаній в області лінійних перевезень.

Загалом компанія має 121 лінійний сервіс по всьому світу і забезпечує сполучення між більш ніж 600 портами на всіх континентах.