Англія обіграла Німеччину і вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020

Футболісти збірної Англії завдали поразки суперникам з Німеччини в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зустріч, що проходила в Лондоні, завершилася з рахунком 2:0 на користь англійців.

Перший гол у зустрічі забив Рахім Стерлінг, який точно замкнув простріл з флангу на 75-й хвилині. На 86-й хвилині Гаррі Кейн забив свій перший м'яч на турнірі і встановив остаточний рахунок матчу.

Англійці у чвертьфіналі зустрінуться з переможцем матчу між збірними Швеції та України, який відбудеться в Глазго і почнеться у вівторок о 22:00 за Києвом. Зустріч 1/4 фіналу буде зіграна 3 липня у Римі.