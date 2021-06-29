SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі

Компанія Ілона Маска SpaceX прийняла рішення перенести запуск ракети в рамках місії Transporter-2 через літак у небі. Команда готується до завтрашньої резервної можливості злетіти, повідомляє РБК-Украина.

Сьогодні, 29 червня, ракета компанії повинна була вивести на орбіту 88 супутників. Втім, відповідно до флайтрадару, літак у небі завадив запуску ракети.

Пресслужба SpaceX, зі свого боку, повідомила, що команда ракети розпочала підготовку до завтрашньої можливості злетіти.

Відзначимо, що 24 січня, в рамках місії Transporter-1 на орбіту було виведено 133 комерційних та державних супутників (малі CubeSats та мікросупутники), а також 10 апаратів Starlink, які є частиною проєкту для організації майбутнього широкосмугового інтернету у віддалених від комунікації місцях. Перша місія встановила рекорд за кількістю супутників, які направлялися на орбіту під час одного польоту.