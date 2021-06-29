Францію засипало градом (фото)

Кілька населених пунктів на північному сході Франції 29 червня засипало градом. У деяких містах департаменту Вогези утворилися замети з граду завтовшки кілька десятків сантиметрів, повідомляє NewsMaker.

Жителям декількох міст департаменту Вогези довелося в середині літа дістати лопати для прибирання снігу і задіяти снігоочисну техніку через великий обсяг опадів, що випали у вигляді граду.

Як повідомляє джерело, раніше град обрушився також на Німеччину і Швейцарію.

La taille des grêlons à La Chaux-de-Fonds le 28.06.2021 à 15h40 / @meteosuisse pic.twitter.com/uyZQM5Hfmo - David Deruns (@DavidDeruns) June 28, 2021

Швейцарське інформаційне агентство ATS повідомило про град величезного розміру в кантоні Люцерн - діаметром до семи сантиметрів.

У кантоні Фрібур поліцію і пожежну службу викликали 300 разів, в тому числі для порятунку класу з 16 дітей і двох дорослих, які постраждали від граду. Шестеро дітей і один дорослий були доставлені в лікарню. Також щонайменше п'ятеро людей отримали травми в німецькомовних кантонах, в тому числі велосипедист, який отримав травму голови через град.