SpaceX за 10 сек до старту відклала запуск супутників: названо причину

Маск заявив, що у вільній від польотів зоні в районі запуску був помічений літак, через що запуск в останній момент довелося скасувати, повідомляє Корреспондент.

Компанія SpaceX у вівторок, 29 червня, на останніх секундах скасувала запуск 85 космічних апаратів через появу літака в районі запуску. Новий запуск призначений на 30 червня, говориться в заяві компанії, опублікованому в її мікроблозі в Twitter.

Спочатку передбачалося, що запуск відбудеться у вівторок о 14:56 за місцевим часом з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). За даними компанії, він був скасований приблизно за 10 секунд до старту через перешкоди в районі польоту ракети-носія.

Як пояснив у Twitter глава компанії Ілон Маск, запуск був скасований через те, що у вільній від польотів зоні в районі запуску був помічений літак. Він поскаржився на те, що для освоєння космосу необхідно "провести масштабну реформу регулюючих органів".

Планується, що в рамках перенесеного запуску SpaceX доставить на навколоземну орбіту 85 космічних апаратів. Серед них кілька десятків комерційних і державних мікросупутників, міжорбітального буксира, а також три мікросупутники Starlink, які призначені для забезпечення доступу в інтернет. Вони будуть виведені на орбіту приблизно через годину після запуску.