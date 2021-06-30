Євро-2020: всі пари чвертьфіналу

Завершилася стадія 1/8 фіналу Євро-2020. Англія вибила Німеччину, а шведи і українці провели "Жовто-синє" дербі в Глазго, з рахунком (2: 1) на користь України.

Таким чином, на Євро-2020 визначилися всі пари 1/4 фіналу. Перші чвертьфінали відбудуться 2 липня, а завершиться ця стадія турніру вже 3 липня.

Збірна України після перемоги над шведами (2: 1) вийшла на Англію. Команди зустрінуться в Римі 3 липня.

Всі пари 1/4 фіналу Євро-2020:

2 липня. Швейцарія - Іспанія (19:00, Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург")

2 липня. Бельгія - Італія (22.00, Мюнхен, "Арена Мюнхен")

3 липня. Чехія - Данія (19:00, Баку, "Олімпійський")

3 липня. Україна - Англія (22.00, Рим, "Олімпіко")