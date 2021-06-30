В Sea Breeze прокоментували чутки про появу есмінця США біля Криму
В офіційному акаунті міжнародних навчань Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець ВМС США USS Ross нібито перебував біля берегів окупованого Криму, повідомляє Европейская правда.
"Всупереч останнім повідомленням, есмінець USS Ross ВМС США 30 хвилин тому та у найближчому майбутньому перебуває у порту Одеси в рамках навчань", - йдеться у заяві.
Перед тим увечері 29 червня деякі російські ЗМІ написали, що есмінець нібито з’явився в акваторії Чорного моря біля окупованого Криму.