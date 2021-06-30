Сфера туризму може втратити трильйони доларів через пандемію

У 2020 році міжнародний туризм і тісно пов'язані з ним галузі зазнали збитків розміром 2,4 трильйона доларів США. Аналогічну цифру очікують і цьогоріч. Про це, посилаючись на UN News, повідомляє Укрінформ.

За інформацією авторів доповіді, представленої спільно із Всесвітньою туристичною організацією ООН (ЮНВТО), у період з січня до грудня 2020 року кількість іноземних туристів у світі скоротилася приблизно на один мільярд осіб, або на 73%. У першому кварталі 2021 року отримані дані вказують на зниження цього показника на 88%.

Експерти вважають, що відновлення туристичного сектора значно залежатиме від ступеня доступності вакцин проти COVID-19.

"Світу необхідні глобальні спільні зусилля щодо вакцинації", – заявила виконувачка обов'язків Генерального секретаря Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД) Ізабель Дюрант.

Очікується, що туристичний сектор економіки буде відновлюватися найшвидше у таких країнах, як Франція, Німеччина, Швейцарія, Велика Британія й США. На думку експертів, навіть у розвинених країнах повного відродження іноземного туризму не слід очікувати раніше 2023 року.