Рецепт смачної шаурми: готуємо вдома

Рецепт смачної шаурми: готуємо вдома

Шаурма – найпопулярніша та найулюбленіша вулична їжа. Але навіщо купувати цю їжу на вулиці, коли можна залучити фантазію і потішити себе шаурмою приготованою вдома, повідомляє 24 Канал.

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 2 штуки;
  • Курячі стегенця без кістки – 2 штуки;
  • Олія – 3 столових ложки;
  • Чорний мелений перець;
  • Червоний мелений перець;
  • Сіль на смак;
  • Пекінська капуста – 1 качан;
  • Морква – 1 штука;
  • Мариновані огірки – 2 штуки;
  • Малосольні огірки – 2 штуки;
  • Червона цибуля – 1 штука;
  • Помідори – 5 штук;
  • Часник – 2 – 3 зубчики;
  • Свіжий огірок – 1 штука;
  • Натуральний йогурт – 250 мілілітрів;
  • Лаваш – 4 штуки.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізати поздовж дуже тонкими пластами.
  2. Курячі стегна покласти в поліетиленовий пакетик і тонко відбити.
  3. Все м'ясо скласти в миску, перемішати з олією та спеціями. Накрити плівкою і залишити на 20 хвилин.
  4. Пекінську капусту помити та тонко нарізати.
  5. Очищену моркву натерти на середній тертці. Покласти моркву в миску з пекінською капустою і перемішати.
  6. Мариновані огірки нарізати на кружечки, потім кожен кружечок нарізати на смужки.
  7. Цибулю почистити, нарізати на тонкі півкільця, викласти в невелику миску і залити маринадом з огірків. Залишити на 20 хвилин.
  8. Помідори нарізати тонкими кружечками, зелень і часник подрібнити.
  9. Свіжий огірок натерти на дрібній тертці, попередньо відрізавши кінчики.
  10. Для приготування соусу в миску вилити йогурт і додати туди часник, кріп і натертий свіжий огірок. Посолити та перемішати.
  11. Викласти пластинки курки на суху гарячу сковороду. Краще використовувати сковороду гриль. Обсмажити з обох боків до готовності. Готову обсмажену курку нарізати на маленькі смужки.
  12. Малосольні огірки грубо нарізати. Цибулю віджати від рідини.
  13. Лаваш розрізати на два прямокутники та викласти на робочу поверхню.
  14. Викласти інгредієнти з одного краю лаваша. Кожен наступний шар має бути трохи вужчий, ніж попередній. Шари викладаємо у такому порядку: пекінська капуста, курка, цибуля, помідори, огірки малосольні, огірки мариновані, соус.
  15. Загорнути лаваш у вигляді конвертика. Злегка обсмажити конвертики на сухій сковороді з обох боків.

Шаурма

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