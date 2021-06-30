Рецепт смачної шаурми: готуємо вдома

Шаурма – найпопулярніша та найулюбленіша вулична їжа. Але навіщо купувати цю їжу на вулиці, коли можна залучити фантазію і потішити себе шаурмою приготованою вдома, повідомляє 24 Канал.

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 штуки;

Курячі стегенця без кістки – 2 штуки;

Олія – 3 столових ложки;

Чорний мелений перець;

Червоний мелений перець;

Сіль на смак;

Пекінська капуста – 1 качан;

Морква – 1 штука;

Мариновані огірки – 2 штуки;

Малосольні огірки – 2 штуки;

Червона цибуля – 1 штука;

Помідори – 5 штук;

Часник – 2 – 3 зубчики;

Свіжий огірок – 1 штука;

Натуральний йогурт – 250 мілілітрів;

Лаваш – 4 штуки.

Спосіб приготування: