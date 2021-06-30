Дієта при артриті: який продукт підвищує ризик загострення

Артрит - хвороба, від якої немає ліків. Але є багато методів лікування, які здатні сповільнити прогресування. Хворі можуть періодично відчувати ряд неприємних симптомів: від болю в суглобах до запалення, повідомляє Профиль.

Деякі експерти в області охорони здоров'я рекомендують їм скоротити вживання певних продуктів, щоб відчувати себе краще, підвищити міцність кісток і підтримувати в нормі імунну систему.

Важливо знати, які саме продукти викликають непереносність у кожного хворого. Наприклад, яйця в одних пацієнтів можуть зменшити запалення завдяки вмісту в них омега-3. А в інших підвищена чутливість або нестерпність яєць викличе погіршення стану.

Лікарі вважають найкращою дієтою при артриті середземноморську. Вживання риби або добавок, що містять від 600 до 1000 мг риб'ячого жиру, позитивно впливає на здоров'я суглобів, зменшуючи скутість і набряки. Деякі фрукти і ягоди, наприклад, вишня і чорниця, підтримують здоров'я суглобів і допомагають запобігти загостренню артриту.