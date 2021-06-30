Названо ефірні масла для поліпшення сну

Сон - необхідна частина життя кожної людини, і від того, наскільки він спокійний, залежить і самопочуття, і настрій. Позбутися від порушень сну, обійтися без безсоння і ворочанія в ліжку допоможе ароматерапія, повідомляє Dailyhoro.

З найдавніших часів рослини використовували для оздоровлення та позбавлення від безлічі недуг. Які ефірні масла, які допоможуть поліпшити сон, повноцінно відпочивати й не страждати зайвої тривожності. За допомогою ароматерапії вийде знайти спокій, посилити імунітет і щасливо прокидатися вранці повними сил.

Масло лаванди. Саме, мабуть, найпоширеніший засіб, здатне заспокоїти нервову систему. Розслабляючий ефект ефірного масла дозволяє знизити тривожність, розслабити нервову систему і спокійно заснути без кошмарних сновидінь. Крім того, лаванда допомагає в боротьбі з простудними захворюваннями, а також допомагає «заземлитися» в стресових ситуаціях, коли панічні атаки не дають спокою.

Масло жасмину. Розслаблюча дія масла допоможе знизити рівень стресу. Воно використовується для спа-процедур і в якості снодійного. Жасмин має властивості антидепресанту, і його широко використовують в східній медицині. Кілька крапель цього чудодійного масла в аромалампу забезпечать спокійний сон і гарний настрій після пробудження.

Масло іланг-ілангу. Ще один чудовий засіб для тих, хто страждає неспокійним сном і не може відпочити вночі. Іланг-іланг володіє седативними властивостями, м'яко діє на нервову систему і допомагає розслабитися. Використовувати це масло можна і для того, щоб забезпечити комфортний сон малюкам.

Масло ромашки. Це масло найчастіше використовують для ванн перед сном. Кілька крапель олії ромашки подарують гармонію і умиротворення, допоможуть лікувати запальні процеси та посприяють очищенню шкіри від токсинів. У поєднанні з трав'яним настоєм з ромашки це масло подарує спокійний сон без побічних ефектів.

Масло троянди. Завдяки використанню цього масла буде простіше боротися з тривожністю, розслаблятися після важких переговорів і заповнювати запаси сил під час сну. Масло троянди можна використовувати й для прийняття ванн, щоб остаточно попрощатися зі стресом і панікою.

Масло ладану. Його властивості відомі з давніх часів. Воно зцілює, допомагає позбутися від стресу, духовно розвиватися та очищати свідомість від негативу. Пара крапель ладану допоможуть виспатися і знизити рівень тривожності.

Масло шавлії. Натуральний природний антидепресант підійде тим, хто змушений часто стикатися зі стресовими ситуаціями, постійно перевтомлюватися і не може контролювати емоції. За допомогою цього масла вдасться позбутися від тривоги, поганих думок і безсоння.