СБУ затримала в Київській області бойовика "ЛНР"

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала бойовика терористичної організації "ЛНР", який прибув в Київську область для легалізації як внутрішній переселенець. Про це, посилаючись на пресслужбу СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що зловмисник перебував у складі "Народної міліції ЛНР" як старший стрілець. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.