В Україну йде похолодання: погода на 1 липня

З початку липня в Україну прийде невелике похолодання. На більшій території країни погода буде хмарною, а температура - помірною. Навіть на півдні та в Криму 30-градусна спека нарешті спаде, а небо частково затягнеться хмарами. І також, як і вчора, у більшості областей синоптики прогнозують грози та дощі.

У четвер, 1 липня, прохолодніше за все буде в найзахідніших областях: у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській, де вдень температура опуститься до 22-25°С, а вночі - до 16°С у середньому. Трохи тепліше буде в інших західних областях: у Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях, де прогнозують від 24-28°С удень і до 18°С уночі.

У центральних областях - Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській - буде від 26 до 28°С удень і близько 17°С уночі. На півночі - у Чернігівській і Сумській областях - удень прогнозують 27-29°С, уночі - близько 16°С.

На сході найспекотнішою областю традиційно залишається степова Луганщина - там температура вдень може піднятися до 31°С, уночі ж опуститься до найнижчих по країні показників у 13-15°С. У Харківській і Донецькій областях очікується до 27-29°С удень і близько 16°С уночі.

Найспекотнішою областю півдня буде Херсонська - там також, як і в Луганській, буде 29-31°С удень і рекордні 18-20°С уночі. В Одеській же, Миколаївській і Запорізькій областях прогнозують до 28-30°С удень і 17-19°С у середньому вночі. У Криму температура повітря вдень прогріється на рівні з північчю - до 27-29°С. Уночі ж там буде трохи тепліше - до 17-19°С.

Дощі з грозами прогнозуються майже по всій території країни, за винятком Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму. Найбільш вітряно буде на півночі - до 22 км/год. Найменш вітряно буде на сході та заході - від 4 до 14 км/год.

В інших же областях України будуть грози, удень місцями град і шквали 15-20 м/с. У західній частині місцями прогнозують значні дощі (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві, 1 липня очікується гроза, температура від 19 до 30°С удень і вітер 7-18 км/год.