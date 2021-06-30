В Одеській області затримали партію кокаїну з Еквадору на $ 10 млн

Велику партію кокаїну затримали в порту «Південний» співробітники СБУ, прикордонники, митники і поліцейські, повідомляє Думська.

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Як повідомили в прес-центрі ДПСУ, 46 наркотичних брикетів загальною масою майже 57 кг виявили в контейнері, що прибув з Еквадору.

За даними СБУ, на чорному ринку вартість такого вантажу становить майже 10 мільйонів доларів США.

Інформацію про те, що в Південний повинно зайти судно з контрабандою наркотиків, правоохоронці отримали заздалегідь. Кокаїн був захований в вентиляційних люках контейнера з бананами.

Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).