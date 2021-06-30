Білорусь чекає "сумний розділ територій" за сценарієм 1939 року - Мураєв

Екс-депутат Євген Мураєв вважає, що Білорусь може очікувати розділ територій за сценарієм 1939 року, повідомляє Сегодня.

"Я думаю, що Білорусь чекає сумний сценарій розподілу меж 1939 року. Там теж дуже неоднорідне суспільство, і дуже схоже на внутрішню ситуацію з Україною" , – сказав Мураєв.

За його словами, РФ "нема чого поглинати Білорусь".