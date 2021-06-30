НАТО відмовилося залишати Чорне море

Спецпредставник генсека НАТО по країнам Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай заявив під час візиту в Тбілісі, що НАТО збереже своє представництво в Чорному морі та буде зміцнювати співробітництво з партнерами в цьому регіоні, повідомляє Інтерфакс.

Як заявив Аппатурай в середу грузинському Першому каналу, коментуючи інцидент в Чорному морі, який стався 23 червня за участю британського есмінця Defender, Великобританія надала альянсу інформацію про інцидент і в НАТО мають повну картину події.

"У НАТО тверда позиція, коли справа стосується свободи судноплавства і факту, що Крим - це Україна, а не Росія. Під час цього інциденту союзники НАТО проявили твердість у захисті перерахованих мною принципів" , - сказав він.

За його словами, Росія повинна усвідомити, що союзники НАТО в цьому питанні не відступлять.