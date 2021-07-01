У Франції дозволили безкоштовно запліднювати самотніх жінок та лесбіянок

У Франції парламент прийняв закон про безкоштовне штучне запліднення для самотніх жінок та лесбійських пар, повідомляє УНІАН.

Відтепер безкоштовний доступ до таких процедур матимуть усі жінки до 43 років. Раніше право на безкоштовне штучне запліднення мали тільки гетеросексуальні пари. Останні два роки в країні тривали гарячі громадські дебати з цього приводу.

Соціальне опитування показало, що понад дві третини французів підтримують новий закон.