1 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день жарту, День Курячого Бога, Міжнародний день курячих крилець, День винаходу сонцезахисних окулярів, День ранньої пташки, День другої половини року, Міжнародний день реггі, Всесвітній день білої стрічки проти злиднів, повідомляє УНИАН.

В Україні - День архітектури, День слідчого, у США - День відданості обов'язку, День поштового індексу, День поштового працівника, День поштової марки, День американського зоопарку, День телевізійної спадщини, День креативного морозива, День фінансової свободи, День імбирного печива, у Канаді - День Канади, в Індії - День лікаря, Свято посадки дерев, у Польщі - День собаки, в Лесото - День сім'ї, у Китаї - День Комуністичної партії, День спеціального адміністративного регіону Гонконг, в Азербайджані - День бакинців, у Мексиці - День інженера, в Бахрейні – День інженера, в Гані - День республіки, в Бурунді - День незалежності, у Таїланді - День скаута, у Новій Зеландії, Австралії - День тартана, у Сінт-Мартенс - День визволення від рабства, в Єгипті - Банківський вихідний, у Сурінамі - День свободи, в Болгарії - Свято «Джулая», в Руанді - День незалежності, у Росії - День союзу, у Киргизстані - День податкового працівника, у Вірменії - День працівників прокуратури, у Сінгапурі - День Збройних сил, на Британських Віргінських островах - День території, у Португалії - День Мадейри, в Угорщині - День державних службовців та урядових чиновників, в Ботсвані - День Серетсе Хама.

Пам'ятні дати 1 липня, річниці та події

У 1837 році в Англії та Уельсі була створена система цивільної реєстрації актів народження, одруження і смерті.

У 1875 році розпочав діяльність Всесвітній Поштовий союз.

У 1877 році стартував перший Вімблдонський тенісний турнір. Розігрувалася першість серед чоловіків. Переможцем став Спенсер Гор. За право спостерігати фінальну гру глядачі заплатили один Шилінг.

У 1915 році відбулася перша у світі сцена роздягання в кіно: австралійська актриса Аннетт Келлерман оголилася у фільмі «Дочка богів».

У 1921 році в Шанхаї 13 делегатів утворили Комуністичну партію Китаю.

У 1923 році в Канаді набрав чинності імміграційний закон, що практично забороняє приїзд в країну китайців. Канадські китайці цей день відзначають як День Приниження.

У 1929 році американський художник Елзі Сигар створив героя коміксів, а згодом і мультфільмів, матроса, на ім'я Попай, сили якого удесятерились після з'їденого шпинату.

У 1963 році Міністерство пошти США ввело поштові індекси.

У 1969 році в Данії вперше в світі були дозволені випуск і поширення порнографічної продукції.

У 1997 році Гонконг знову став частиною Китаю.

У 2000 році в США було дозволено завіряти фінансові документи електронним підписом.

Яке сьогодні церковне свято

1 липня за народним календарем відзначається стародавнє слов'янське свято - Ярилин день, він присвячений богу Сонця Ярила. Існує й інша назва свята - «Верхівка літа». У давнину в цей день просили допомоги у небесних світил і природи в цілому.

Що сьогодні не можна робити

Не потрібно лінуватися. Щоб не запустити в будинок біду, не рекомендується пускати в будинок незнайомих людей. Не можна позичати гроші.

Прикмети на 1 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- наступні за святом сім днів будуть спекотними;

- вранці туман - найближчі дні будуть погожими;

- багато роси - вродить просо.

Іменини 1 липня

Іменини у Леонтія, Олександра, Іпатія, Василя, Феодула, Сергія, Никанора і Віктора.