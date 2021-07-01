Штормове попередження: в Україні очікуються град та сильні грози
За прогнозами синоптиків, 1 липня в Україні, за винятком сходу та південного сходу будуть спостерігатися грози, подекуди можливі навіть град та шквали 15-20 м/с.
Погода в західній частині країни буде дощовою, оголошено І рівень небезпечності - жовтий.
Крім того, у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській та Луганській областях попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
ДСНС також повідомила про штормове попередження в Україні. У Києві та Київській області 1 липня прогнозують грози, град та сильний вітер.