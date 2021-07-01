У аеропотру "Бориспіль" змінився керівник

Наглядова рада держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за результатами відкритого конкурсу на посаду генерального директора аеропорту визначив переможцем директора аеропорту "Запоріжжя" Олексія Дубревського, повідомляє УНІАН.

Дубревський має 15-річний досвід роботи у сфері управління авіаінфраструктурою. Зокрема, в різні періоди він працював в компанії Lufthansa, комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк" ім. С. С. Прокоф'єва" і в міжнародному аеропорту Рас-ель-Хайма в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Останні 2 роки Дубревський обіймав посаду директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя".

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уже окреслив ключові напрямки змін в аеропорту "Бориспіль".