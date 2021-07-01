СБУ виявила схрони зі зброєю в дитячому таборі та багатоповерхівці

Служба безпеки України виявила поблизу лінії розмежування схрон з військовими засобами ураження лідерів незаконних збройних угруповань, також знайдено тайник з гранатами у центрі Сєвєродонецька.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.﻿

Зі схованки, облаштованої на території покинутого дитячого табору у Старобільському районі, правоохоронці вилучили наступне:

6,5 кг тротилу;

ручну осколкову гранату та запал до неї;

гранатометний постріл ВОГ-25;

набої для стрілецької зброї.

За твердженням СБУ, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного супротиву силам антитерористичної операції улітку 2014 року.

З тайнику, облаштованого у центрі Сєвєродонецька у підвалі багатоквартирного будинку, було вилучено:

ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї;

гранати РГД-5 та запали до них;

реактивний освітлювальний сигнальний патрон.

Наразі встановлено місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.