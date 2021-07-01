СБУ виявила схрони зі зброєю в дитячому таборі та багатоповерхівці
Служба безпеки України виявила поблизу лінії розмежування схрон з військовими засобами ураження лідерів незаконних збройних угруповань, також знайдено тайник з гранатами у центрі Сєвєродонецька.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зі схованки, облаштованої на території покинутого дитячого табору у Старобільському районі, правоохоронці вилучили наступне:
- 6,5 кг тротилу;
- ручну осколкову гранату та запал до неї;
- гранатометний постріл ВОГ-25;
- набої для стрілецької зброї.
За твердженням СБУ, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного супротиву силам антитерористичної операції улітку 2014 року.
З тайнику, облаштованого у центрі Сєвєродонецька у підвалі багатоквартирного будинку, було вилучено:
- ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї;
- гранати РГД-5 та запали до них;
- реактивний освітлювальний сигнальний патрон.
Наразі встановлено місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.