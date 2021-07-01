Мартинівський спиртзавод продали у 2,2 раза дорожче за стартову ціну

У середу, 30 червня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Мартинівського місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт". За результатами торгів, до держбюджету має надійти 68,1 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Відзначається, що за право власності боролися троє учасників, які збільшили стартову вартість лота у 2,2 раза.

Підприємство знаходиться в селі Мартинівка Жмеринського району Вінницької області та має у своєму розпорядженні необхідні засоби для виготовлення спирту.

Загальна площа будівель і споруд активу становить 15,7 тис. кв. м, розмір земельних ділянок - 79,57 га.

Згідно з даними сайту "ProZorrо.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "СТК Київ-Інвест". Також за лот боролися ТОВ "Таймкол" і ТОВ "УДК-Транс".

У Фонді держмайна підкреслили, що переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок - тільки після цього процес приватизації об'єкта буде вважатися офіційно завершеним.

Якщо переможець відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 3,1 млн грн буде перераховано до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, який посів друге місце.