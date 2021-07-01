СБУ викрила махінації з нерухомістю Міносвіти майже на 9 млн грн

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили махінації із нерухомістю, що належить Міністерству освіти і науки України та одному із вищих навчальних закладів Житомира.

﻿Про це повідомляє пресслужба СБУ﻿.

Державний реєстратор однієї з сільських рад Житомирської області незаконно втрутився в реєстр речових прав і вивів із держвласності об’єкт нерухомого майна. Це комплекс у центрі міста площею 1200 квадратних метрів, орієнтовна вартість ‒ майже 9 млн грн.

Встановлено, що у 2019 році чиновник несанкціоновано вніс зміни у Реєстр речових прав на нерухоме майно, на підставі чого незаконно відчужив майновий комплекс на користь фізичної особи. Згодом це майно було перереєстровано на місцеву комерційну структуру.

Колишньому державному реєстратору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 362 КК України.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. На майновий комплекс накладено арешт.

Житомирська облпрокуратура звернулася до суду щодо скасування незаконних дій держреєстратора і повернення об’єкта нерухомого майна у державну власність.