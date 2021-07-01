Тищенко спростував інформацію про незадекларовану нерухомість

"Слуга народу" Микола Тищенко заперечує інформацію з розслідування журналістів про нібито його незадекларовану нерухомість і заявив, що у нього немає будинку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так можна і цей будинок до мене. Мені дуже шкода, до політики ця група журналістів здавалася мені професійною. Те, що відбувається сьогодні, - це замовні статті проти мене. У мене немає будинків. Це будинок мого друга.

Фотографії з 2016 року. Батьки Алли (Алла Барановська - дружина Тищенко) приїхали з Донецька. Вони переселенці. Ми живемо в одному будинку. Я пишаюся, що батьки Алли приїхали з Донбасу в Україні, що вони українці. Мені гидко коментувати жовту пресу", - заявив Тищенко, коментуючи розслідування про те, що елітна нерухомість нардепа оформлена на членів сім'ї Сітак.

Нагадаємо, за даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає житловим, постить в Інстаграмі, а сам нардеп каже, що він нібито туди "їздить у гості".

Сам будинок записаний на Людмилу Сітак - мати Віталія Сітака, в квартирі якого проживає депутат. Брат Віталія Сітака - Олександр - є парламентським помічником народного депутата Миколи Тищенка, а також співвласником ресторану "Рішельє", який входить до "групи ресторанів Миколи Тищенка".