Ціна нафти WTI піднялася вище $75 вперше з 2018 року

Ціни на нафту продовжують рости в очікуванні рішень ОПЕК+, вартість WTI піднялася вище 75 доларів за барель вперше з 2018 року, повідомляє Інтерфакс.

Конференція ОПЕК, засідання моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), а також засідання міністрів ОПЕК+ пройдуть в четвер. Нафтовидобувні країни обговорять, чи потрібно подальше збільшення видобутку нафти з урахуванням того, що запаси енергоносіїв прийшли в норму, ціни знаходяться на доковідному рівні, а споживачі скаржаться на накручування інфляції.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:10 за Києвом в четвер склала $76,43 за барель, що на 2,40% вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу $75,83 за барель, що на 3,17% вище підсумкового значення попередньої сесії і є максимумом з жовтня 2018 року.

У другому кварталі Brent подорожчала на 18,2%, з початку 2021 року - на 45%, вартість WTI збільшилася відповідно на 24% і 51%. Стрибок цін в першому півріччі став максимальним з 2009 року.

З 1 липня вступають в силу нові, збільшені квоти з видобутку нафти країнами ОПЕК+, а Саудівська Аравія знімає останній "транш" своїх добровільних обмежень. З урахуванням зняття Ер-Ріяд обмежень видобуток нафти країнами ОПЕК+ може збільшитися на 841 тис. барелів на добу в порівнянні з червнем.

Аналітики, опитані Bloomberg, в середньому прогнозують, що країни ОПЕК+ ухвалять рішення збільшити видобуток нафти в серпні на 550 тис. барелів на добу. Багато експертів вважають, що цього буде недостатньо, щоб послабити дефіцит на нафтовому ринку.