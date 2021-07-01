У Кремлі прокоментували слова Зеленського про український прапор над Держдумою

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у російському Кремлі оцінили заяву президента України Володимира Зеленського про український прапор над Державною думою Росії, повідомляє РБК-Украина.

Там впевнені, що російський триколор залишиться на своєму місці.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що якби українці і росіяни були одним народом, то в Москві ходила б гривня, а над Державною думою майорів би жовто-синій прапор.