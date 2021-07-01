СБУ затримала організатора незаконного "референдуму" на Луганщині

Служба безпеки України розшукала і затримала організатора незаконного референдуму про створення т.зв. "ЛНР" в м. Попасній Луганської області в 2014 році, яка прибула з РФ, де тривалий час переховувалася від українського правосуддя, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зловмисниця брала активну участь в підготовці і проведенні в Попасній "референдуму" - очолювала т.зв. "виборчу комісію". Вона підбирала кандидатури представників "дільничних комісій", координувала їх діяльність, організовувала доставку бюлетенів і контролювала хід голосування.

Після "голосування" зловмисниця забезпечила підрахунок голосів і відправки заповнених "бюлетенів" в Луганськ. Після звільнення Попасної силами антитерористичної операції, зловмисниця втекла в РФ і ховалася там від слідства", - повідомляється на сайті СБУ в четвер.

Слідчі спецслужби заочно повідомили їй про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України) і оголосили в розшук. В даний час слідство триває, перевіряється причетність фігурантки до інших злочинів на шкоду державній безпеці.

Крім того, СБУ повідомила про підозру за ч.2 ст.110 КК України також колишньому депутату міської ради Г. Золотов Луганській області, який в травні 2014 очолив "виборчу комісію" по проведенню незаконного референдуму в місті. Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання підозрюваного і виявили докази скоєння злочину.

Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено в загальнодержавний розшук.

Зараз оперативні співробітники та слідчі СБУ встановили всіх ключових організаторів антиконституційного заходу в Попасній і Золотому Луганської області. Більшість з них вже отримали судові вироки.