Єгипет оновлює правила в'їзду

Міністерство охорони здоров'я Єгипту оновлює правила в'їзду вакцинованим людям, які приїжджають з інших країн, повідомляє Новое время.

Нові правила стосуватимуться туристів, які перебували в країнах, які постраждали від мутованих штамів коронавірусу за 14 днів до прибуття в Єгипет. До цих країн належать Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Шрі-Ланка, В'єтнам, Бразилія і країни Латинської Америки.

У пасажирів перевірятимуть сертифікати про вакцинації. Вони повинні видаватися затвердженими лабораторіями і мати QR-код.

Крім того, пасажири повинні пройти ПЛР-тест після прибуття в Єгипет. У разі позитивного результату їх переведуть до медичного закладу в якості запобіжного заходу.

Пасажири, які прибули з країн, що не зазнали впливу мутованих штамів, також будуть зобов'язані пред'явити не модифікований сертифікат про вакцинацію з кодом, який видала затверджена лабораторія. В'їзд буде дозволений тільки тим туристам, які отримали другу дозу вакцини або першу дозу одноразової вакцини Johnson&Johnson як мінімум за 14 днів до прибуття в Єгипет.

Якщо ж в пасажира не буде сертифікату про щеплення, необхідно буде показати негативний ПЛР-тест після прибуття в Єгипет.