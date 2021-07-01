Кулеба — про Кримську платформу: спосіб виправити помилки 2014-го

Кримська платформа — це спосіб виправити помилки 2014 року, коли незаконні дії Росії застали світ зненацька, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Кримська платформа — це спосіб виправити помилки 2014 року, коли незаконні дії Росії застали світ зненацька. Об’єднавшись на саміті Кримської платформи 23 серпня, ми продемонструємо, що дуга історії довга, але вона нахиляється до поваги міжнародного права" , — написав Кулеба.

Про готовність приєднатися до Кримської платформи заявили Франція та Словаччина. Підтримали створення Кримської платформи також в Європарламенті. США готові приєднатися до української ініціативи щодо "Кримської платформи".

Президент Польщі Анджей Дуда та литовський лідер Гітанас Науседа візьмуть участь у саміті "Кримської платформи", а також в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України.

За словами президента Володимира Зеленського, у саміті візьмуть участь 30 держав.