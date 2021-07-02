Чому потрібно міняти гальмівну рідину в автомобілі

Гальмівна рідина – один з «розхідників» який потрібно періодично міняти. Це прямим чином впливає на безпеку авто, повідомляє 24 Канал.

Заміна гальмівної рідини регламентована виробником автомобіля. Зазвичай її потрібно міняти кожні два роки. Втім, багато хто нехтує цією рекомендацією і наражає себе та оточуючих на небезпеку.

Гальмівна рідина – ключова складова безпеки гальмівної системи

Саме вона допомагає перетворити натискання на педаль гальма в силу, яка уповільнює або зупиняє автомобіль навіть на найбільшій швидкості. Саме від її якості та стану залежить, наскільки безвідмовною буде робота гальмівних колодок, а також інших пристроїв, відповідальних за безпеку автомобіля – антибуксувальної системи TCS, системи допомоги при старті вгору, а також системи динамічної стабілізації автомобіля ESP. Тим часом згідно зі статистикою, кожен третій автомобіль пересувається з гальмівною рідиною, що виробила свій ресурс.

Найбільша небезпека несвоєчасної заміни гальмівної рідини – ризик утворення «парової пробки»

Коли вміст води у відпрацьованій гальмівній рідині стає надто високим, і її температура кипіння знижується. Серед можливих наслідків – більш тривалий хід педалі гальма, слабке гальмування, нерівномірне розподілення зусиль між гальмівними механізмами, а в гіршому випадку навіть повна відмова гальм.

І якщо про «парову пробку» чули багато, то ось про те, що гальмівна рідина – єдина мастильна рідина в транспортному засобі, яка з часом роз'їдає та руйнує гідравлічні компоненти, замислюються набагато рідше. Як і про те, що вигідніше та дешевше вчасно замінити гальмівну рідину, ніж витрачати значно більшу суму на ремонт або заміну гідравлічного блоку.

Два методи заміни гальмівної рідини

Якщо автомобіль не оснащений ESP® або ASR, проводиться стандартне прокачування гальмівної системи. Якщо автомобіль оснащений системою ESP® або ASR, важливо використовувати для прокачування спеціальний діагностичний інструмент. Інакше частина відпрацьованої рідини залишиться в гальмівній системі та змішається з новою.

Як вибрати гальмівну рідину

Найкраще дотримуватися інструкцій з технічного обслуговування від автовиробників. Але деякі практичні рекомендації ми все-таки можемо надати.