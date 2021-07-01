Мендель написала книгу про націю та роботу с Зеленським

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу про свою роботу, політику та самоідентифікацію українців.

Про це Мендель заявила Суспільному.

"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації" , — повідомила вона.

Інших деталей ексречниця президента не повідомила, лише зазначила, що книга має вийти у липні. Також вона не вточнила, якою буде назва, наклад та видавництво, проте наголосила, що видавництво їй нічого не коштувало.

У своєму Instagram﻿ Мендель запропонувала підписникам вгадати назву її книги, зазначивши, що в назві буде дуже відомий афоризм в сучасній політиці. Пост Мендель супроводила грайливим фото.