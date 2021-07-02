У США оприлюднили зарплати співробітників Білого дому

Адміністрація президента США Джо Байдена розкрила дані про заробітки співробітників Білого дому. Як випливає зі звіту, зарплати чоловіків і жінок практично рівні, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Bloomberg різниця в доходах становить 1 відсоток: жінки заробляють в середньому 93 752 долари, а чоловіки - 94 639 доларів на рік. При цьому, частка жінок серед співробітників Білого дому становить близько 60 відсотків. Це різко контрастує з адміністрацією Дональда Трампа, при якому різниця в платні обчислювалася десятками тисяч доларів.

Максимальну річну зарплату в розмірі 180 тисяч доларів отримують 22 співробітники. У цей список входять прессекретар Білого дому Джен Псакі, глава адміністрації Рон Клейн і старший радник президента Ніра Тандем.

Співробітникам, які обіймають посади молодшої ланки, щорічно виплачується по 48 тисяч доларів. Найменші зарплати в економіста Білого дому Джина Сперлінга і координатора з реагування на коронавірус Джеффа Зіента - вони отримують 36 тисяч доларів на рік.