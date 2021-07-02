На фестивалі Atlas Weekend у Києві вакцинуватимуть охочих
На фестивалі Atlas Weekend у Києві приватна клініка проводитиме охочим вакцинацію від COVID-19, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми опрацьовуємо механізми, як ми можемо вакцинувати більше людей. Найближчим часом буде фестиваль Atlas Weekend, і там буде працювати приватна клініка як додатковий центр вакцинації, який буде поруч з фестивалем, щоб кожен охочий міг прийти і провакцинуватися", - сказав він.
Ляшко зазначив, що наразі в Україні близько 40 приватних клінік проводять вакцинацію від COVID-19.
"Їх визначають департаменти охорони здоров'я, НСЗУ контактує, і вони отримують гроші за вакцинацію", - додав міністр.
Atlas Weekend - найбільший музичний фестиваль Східної Європи. Проходить щорічно в Києві у першій половині липня на ВДНГ.
У 2021 році фестиваль відбудеться з 5 по 11 липня.