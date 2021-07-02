Що приховує біль внизу живота

Біль у нижній частині живота - це звичайний симптом при скупченні газів, запорі або нетравленні. Але водночас вона може приховувати за собою набагато більш небезпечні захворювання, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Як визначити причину болю по її характеру і локалізації, в яких випадках вона виникає у жінок, у чоловіків, і як з нею впоратися?

Різні захворювання жіночої статевої системи викликають сильні спазми м'язів, які призводять до больових відчуттів внизу живота. Біль може бути гострою, що тягне, тупа, зростальна і повторювана регулярно. Після детального огляду, лікар зможе встановити правильний діагноз і призначити лікування. А також біль внизу живота при вагітності. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!