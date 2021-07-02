Україна не повинна постраждати від запуску Nord Stream 2 - Маас
Німеччина робить усе можливе, щоб Україна не постраждала від введення в експлуатацію російського газопроводу Nord Stream 2, повідомляє Укрінформ.
Про це під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Він повідомив, що знає про критичне ставлення Варшави до Nord Stream 2 і провів відкриту розмову на цю тему з польським колегою.
"Ми ще раз зазначаємо, що були посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу. Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися забезпечити, аби Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту", - наголосив Маас, додавши, що з цього приводу Німеччина веде переговори зі США, а також з Україною.
За словами німецького міністра, якби економічні відносини з Росією стали неможливими, це ускладнило б ситуацію в Європі.
"Це призведе до того, що Китай та Росія стануть ближчими. Довести до цього було б не лише хибним шляхом, а й загрозою нашій безпеці в Європі. Ми не вважаємо, що це правильна стратегія", - вказав Маас.