Україна не повинна постраждати від запуску Nord Stream 2 - Маас

Німеччина робить усе можливе, щоб Україна не постраждала від введення в експлуатацію російського газопроводу Nord Stream 2, повідомляє Укрінформ.

Про це під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Він повідомив, що знає про критичне ставлення Варшави до Nord Stream 2 і провів відкриту розмову на цю тему з польським колегою.

"Ми ще раз зазначаємо, що були посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу. Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися забезпечити, аби Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту" , - наголосив Маас, додавши, що з цього приводу Німеччина веде переговори зі США, а також з Україною.

За словами німецького міністра, якби економічні відносини з Росією стали неможливими, це ускладнило б ситуацію в Європі.