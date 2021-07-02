Дмитро Нагієв показав ідеальний рельєф м'язів

54-річний шоумен Дмитро Нагієв не так часто радує передплатників фотографіями, але чи не кожен його новий пост - це маленька іронічна замальовка на злобу дня. У розпал спекотного літа в стрічці з'являється все більше знімків інстадів в купальниках. І, схоже, саме вони надихнули зірку «фізрук», повідомляє Grazia.

На своїй сторінці в інстаграмові Нагієв виклав кадр, на якому позує топлес, стоячи у воді. Мокрі джинси не відвертають уваги від рельєфних м'язів шоумена..

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Дмітріі̆ Нагієв (@ nagiev.universal) Фото з інстаграма https://www.instagram.com/p/CQx9GY-s-j8/



«Непогано вийшов. Здається, що просто випадковість, але немає - я отримав благословення. - написав Дмитро в підписі до знімка.

