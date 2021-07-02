Китайський суперник Toyota Highlander відправився в продаж

Вартість новинки стартує від 28 000 доларів

Сегмент кросоверів поповнився новою повногабаритно. моделлю від преміального бренду Exeed, що входить до складу концерну Chery. Новинка дебютувала в липні минулого року, а зараз вийшла на ринок.

Кросовер базується на модульній платформі Chery M3X. При колісній базі 2900 мм він досягає в довжину 4970 мм. Ширина автомобіля складає 1940 мм, а висота - тисячі сімсот дев'яносто п'ять мм. Тобто за своїми габаритами його можна порівняти з Toyota Highlander. Виглядає Exeed VX вельми брутально. Він отримав масивну решітку радіатора, вузькі фари, фактурний капот, широкі колісні арки і задні ліхтарі, з'єднані між собою світлодіодним смугою.

Салон кросовера просторий і має трирядну компоновку. На передній панелі розташувалися два 12,3-дюймових екрану, перший з яких відповідає за прилади, а другий - за мультимедійну систему. Також в оснащення увійшов клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, круїз-контроль і набір систем безпеки.

На ринок вийшла топова модифікація Exeed VX 390T, оснащена 2,0-літровим турбодвигуном з віддачею 254 к.с. (390 Нм), який працює в парі з роботизованою коробкою передач. Перша партія автомобілів вже поступила до дилерів в Китаї. На інших ринках вона з'явиться в кінці 2021 року. Вартість моделі стартує від 28 000 доларів.