Ексслуга Шевченко попросив Лукашенка вакцинувати українців в Білорусі

Олександр Лукашенко підтримав звернення нардепа та ексслуги Євгенія Шевченка про безвізовий в'їзд до Білорусі для українців, охочих вакцинуватися від коронавірусу.

У коментарі каналу Андрія Павловського Шевченко заявив, що українці зможуть вибирати, чим саме вакцинуватися: білоруським чи російським "Супутником V", або китайським CoronaVac.

Лукашенко доручив розробити такий механізм не тільки для України, але і для інших країн. Безвізовий в'їзд для вакцинації буде дозволений на строк до п'яти діб.

Щеплення іноземцям будуть робити в 82 медичних установах Білорусі. Введення двох компонентів вакцини буде коштувати 130-150 білоруських рублів, повідомили в білоруському МОЗ.

Нардеп Шевченко відправив листи президентам інших країн - Польщі, Молдови, Туреччини, Казахстану, Словаччини, Угорщини, Румунії та канцлеру Німеччини, але отримав "розмиту відповідь" тільки від посольств Казахстану та Румунії.