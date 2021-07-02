5 найгірших позашляховиків з пробігом, які часто ламаються

Позашляховики з пробігом автомобільних марок Jeep, Ford, Chevrolet, Lincoln, Kia названі найгіршим вибором для покупки на вторинному ринку. Машини цих виробників часто ламаються, що доставить немало клопоту їх власникам, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в статті автомобільного видання Hotcars﻿. Було складено топ найгірших позашляховиків з пробігом, яким потрібен ремонт.

5 місце Kia Sorento

Kia Sorento 2012 року виготовлення має погану репутацію серед авто ще з 2002 року. Власники авто повідомляли про проблеми з двигуном, які часто приводили до повної поломки автомобілів з пробігом менше 100 тисяч км.

Kia Sorento 2012 року виготовлення

4 місце Lincoln MKT

Lincoln MKT 2010 року випуску згідно з даними Consumer Reports посів останнє місце в списку самих ненадійних люксових брендів. У машини було велике споживання палива, погана керованість та застарілий інтер'єр.

Lincoln MKT 2010 року випуску

Власники авто скаржилися на ненадійну систему кондиціонування повітря та передчасний знос шин.

3 місце Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox 2005 року випуску в США можна придбати за 2,5 тисячі доларів, що говорить про "популярність" авто. У Штатах були зареєстровані сотні скарг, які варіюються від надмірної витрати масла, відмови паливного насоса і поломки прокладки головки блоку циліндрів в моторі.

Chevrolet Equinox 2005 року випуску

2 місце Ford Explorer

У Ford Explorer 2004 року випуску було зафіксовано відмову трансмісії поряд з іншими проблемами, такими як прослизання шестерень і миготливий індикатор коробки передач O/D.

Ford Explorer 2004 року випуску

1 місце Jeep Grand Cherokee

Найбільше скарг надходило на Jeep Grand Cherokee 2011 випуску. Відомо, що позашляховик страждає від проблемного повністю інтегрованого силового модуля (TIPM). По суті, це схоже на "мозковий ящик" для всіх електричних систем в автомобілі, і будь-який дефект може проявитися по-різному.

Jeep Grand Cherokee 2011 випуску

Власники машин скаржилися на збій електричного склопідіймача або ж повне виключення двигуна.