Рецепт холодного зеленого чаю від Тані Литвинової
Зелений чай не тільки освіжає, а й насичує організм вітамінами, мікроелементами, антиоксиданти, які очищують організм. Якщо бажаєте втамувати спрагу у спекотні літні дні, приготуйте зелений холодний чай за рецептом Тані Литвинової, повідомляє 24 Канал.
Холодний чай готують з додаванням зеленого чаю, м'яти та лимонного соку. Також можете додати персик або інші улюблені фрукти.
Як приготувати холодний зелений чай
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 39 ккал
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
- Закип'ятіть воду, у чайник додайте зелений чай, заваріть чай окропом, залиште для охолодження.
- Помийте лимон, вичавіть сік.
- Персик ретельно помийте, почистьте від кісточки, наріжте скибочками.
- У скляний вогнетривкий глечик влийте лимонний сік, трохи води кімнатної температури, мед,
- порвіть руками листочки м'яти, додайте чай, перемішайте. Температура 60 – 70 градусів.
- Вилийте у склянки, додайте лід, додайте скибочки персику. Смачного!