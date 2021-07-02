Рецепт холодного зеленого чаю від Тані Литвинової

Зелений чай не тільки освіжає, а й насичує організм вітамінами, мікроелементами, антиоксиданти, які очищують організм. Якщо бажаєте втамувати спрагу у спекотні літні дні, приготуйте зелений холодний чай за рецептом Тані Литвинової, повідомляє 24 Канал.

Холодний чай готують з додаванням зеленого чаю, м'яти та лимонного соку. Також можете додати персик або інші улюблені фрукти.

Як приготувати холодний зелений чай

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 39 ккал

Інгредієнти:



1 літр зеленого чаю;

1 столова ложка меду;

1 гілочка м'яти;

1 персик;

лід;

1 лимон.

Спосіб приготування: