Рецепт холодного зеленого чаю від Тані Литвинової

Рецепт холодного зеленого чаю від Тані Литвинової

Зелений чай не тільки освіжає, а й насичує організм вітамінами, мікроелементами, антиоксиданти, які очищують організм. Якщо бажаєте втамувати спрагу у спекотні літні дні, приготуйте зелений холодний чай за рецептом Тані Литвинової, повідомляє 24 Канал.

Холодний чай готують з додаванням зеленого чаю, м'яти та лимонного соку. Також можете додати персик або інші улюблені фрукти.

Як приготувати холодний зелений чай

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 39 ккал

Інгредієнти:

  • 1 літр зеленого чаю;
  • 1 столова ложка меду;
  • 1 гілочка м'яти;
  • 1 персик;
  • лід;
  • 1 лимон.

    • Спосіб приготування:

    1. Закип'ятіть воду, у чайник додайте зелений чай, заваріть чай окропом, залиште для охолодження.
    2. Помийте лимон, вичавіть сік.
    3. Персик ретельно помийте, почистьте від кісточки, наріжте скибочками.
    4. У скляний вогнетривкий глечик влийте лимонний сік, трохи води кімнатної температури, мед,
    5. порвіть руками листочки м'яти, додайте чай, перемішайте. Температура 60 – 70 градусів.
    6. Вилийте у склянки, додайте лід, додайте скибочки персику. Смачного!

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