На них чекають гроші і любов: Глоба назвав топ-3 щасливчика липня

Відомий астролог Павло Глоба пророкує велику удачу в липні трьом знакам Зодіаку. Вони стануть справжніми улюбленцями долі, повідомляє УНИАН.

Овен

Овнів в липні чекає велика удача на любовному терені. Це ідеальний час для побачень, романтики, пошуків другої половинки. Корисно на удачі в любовній і у фінансовій сферах позначиться зміна іміджу. Також астролог радить позбутися зайвих речей і всякого мотлоху.

Скорпіон

Скорпіонів з перших днів липня чекає приплив енергії. Зірки і планети на стороні представників даного Знака, тому долати перешкоди стане простіше. Зірки хочуть, щоб Скорпіони сфокусувалися на майбутньому. Тому складайте плани, сміливо мрійте - у вас все буде виходити.

Козоріг

У Козорогів найголовнішою стане фінансова сторона життя. Вас чекають нові проєкти, які принесуть вам додатковий заробіток. Не відмовляйтеся від можливостей, які будуть підвертатися весь місяць.