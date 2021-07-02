США дали рекомендації Україні, як протидіяти торгівлі людьми

Україна не відповідає уповні мінімальним стандартам щодо протидії торгівлі людьми, проте докладає до цього значних зусиль. Такий висновок міститься у щорічному звіті Державного департаменту США, повідомляє Радіо Свобода.

"Попри визнаний вплив пандемії COVID-19 на можливості влади протидіяти торгівлі людьми, керівництво держави продемонструвало збільшення зусиль у порівнянні з попереднім періодом" , – зазначено у звіті.

Таким чином, Україна залишились на "рівні 2" за показником протидії, де перебуває з 2018 року. У 2013–2017 роках державу було віднесено до низки "країн, за якими треба спостерігати".

Серед зусиль, які були відзначені Держдепартаментом:

збільшення втричі фінансової допомоги для офіційно визнаних жертв торгівлі людьми;

збільшення доступних послуг для жертв насилля;

проведення інформаційних заходів, які привертають увагу до теми, зокрема, разом із міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Водночас є проблемні аспекти, над якими Україні ще слід працювати, відзначає звіт:

влада розслідувала та притягнула до відповідальності менше тих, хто причетний до торгівлі людьми, ніж слід було б;

реструктуризація правоохоронних органів призводить до того, що новопризначені прокурори часто не мають спеціальної підготовки в галузі протидії торгівлі людьми;

суди продовжують ухвалювати м’які вироки тим, хто причетний до торгівлі людьми. Ймовірно, так відбувається через те, що судді недооцінюють тяжкість злочинів та мають усталені стереотипи. Частково причиною може бути корупція.

Держдепартамент відзначає ще одну системну проблему: український уряд визнає жертвами торгівлі людьми значно меншу кількість осіб, ніж та кількість, яку фіксують міжнародні організації. Це не дає змоги виявляти та допомагати тим, кому потрібен захист, йдеться у звіті.

Звіт Держдепартаменту щодо торгівлі людьми у світі є щорічним дослідженнням. Сполучені Штати визначають його як дипломатичний інструмент для того, аби допомогти іноземним урядам ефективніше протидіяти торгівлі людьми.