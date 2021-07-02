За проникнення в зону ЧАЕС введуть величезні штрафи

За незаконне проникнення в зону відчуження введуть кримінальну відповідальність. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4156 на засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 2 липня, повідомляє Вести.

"За" проголосували 269 нардепів.

За що будуть штрафувати:

проникнення в зону відчуження або зону безумовного відселення без дозволу;

самовільне поселення в них;

знищення, пошкодження або перенесення знаків радіаційного забруднення;

огородження зазначених зон.

Покарання

Каратимуть штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Розмір штрафу складе від 1 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 17 тисяч - до 42,5 тисячі грн.

Переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів хочуть карати штрафом в розмірі від 17 тисяч до 42 500 грн.