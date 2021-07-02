САП скерувала до суду справу Гладковського

САП скерувала до суду справу Гладковського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження за підозрою колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського у зловживанні службовим становищем, повідомляє Слово і діло.

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", – інформує прокуратура.

За версією слідства, колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський, Гладковський і ексдиректор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Андрій Араптанов у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом. Виробником та постачальником цих транспортних засобів виступила компанія "Богдан Моторс", кінцевим власником якої є Гладковський.

Як з'ясували детективи, на стадії формування цих закупівель до вантажних автомобілів уряд висунув низку вимог. З-поміж іншого, йшлося про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника) мав становити не менше 60%. На той момент автівки «Богдан Моторс» не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього у 10%.

Пізніше рівень локалізації зменшили до 20%. Попри той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення, однак за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж трьох років. Компанія на ці умови пристала. Однак, як згодом встановить слідство, відповідні витрати зі збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перекладе на бюджет, що згодом підтвердять залучені спеціалісти Державної аудиторської служби в ході перевірки.

Контракт між Міноборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни та граничність визначених контрактом статей калькуляції. Та всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадовці департаменту Міноборони, відповідальні за цю закупівлю, її погодили, попередньо узгодивши це питання з Павловським. В результаті, постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 млн грн, що підтверджено висновками Держаудитслужби та експертизи.

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