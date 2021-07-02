САП скерувала до суду справу Гладковського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження за підозрою колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського у зловживанні службовим становищем, повідомляє Слово і діло.

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн" , – інформує прокуратура.

За версією слідства, колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський, Гладковський і ексдиректор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Андрій Араптанов у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом. Виробником та постачальником цих транспортних засобів виступила компанія "Богдан Моторс", кінцевим власником якої є Гладковський.

Як з'ясували детективи, на стадії формування цих закупівель до вантажних автомобілів уряд висунув низку вимог. З-поміж іншого, йшлося про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника) мав становити не менше 60%. На той момент автівки «Богдан Моторс» не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього у 10%.

Пізніше рівень локалізації зменшили до 20%. Попри той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення, однак за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж трьох років. Компанія на ці умови пристала. Однак, як згодом встановить слідство, відповідні витрати зі збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перекладе на бюджет, що згодом підтвердять залучені спеціалісти Державної аудиторської служби в ході перевірки.

Контракт між Міноборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни та граничність визначених контрактом статей калькуляції. Та всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадовці департаменту Міноборони, відповідальні за цю закупівлю, її погодили, попередньо узгодивши це питання з Павловським. В результаті, постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 млн грн, що підтверджено висновками Держаудитслужби та експертизи.