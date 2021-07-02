Поліцейські і військові записали відео у підтримку збірної України
Українські поліцейські та військові записали відео на підтримку збірної України з футболу після перемоги над Швецією на Євро-2020. Вони побажали команді Андрія Шевченка пройти у півфінал чемпіонату, повідомляє Обозреватель.
Зокрема, поліція Миколаївщини опубліковала на YouTube відеокліп ансамблю "Южный Патруль". Правоохоронці присвятили українській збірній власну пісню "Україно, переможемо!".
Кліп знято на Центральному міському стадіоні Миколаєва.
"Ми футбольна є країна – непоборна Україна!" – співають поліцейські.
Начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області полковник Сергій Шайхет заявив, що вся країна пишається здобутками нашої збірної, і поліцейські не виняток.
У свою чергу, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував у Facebook привітання футболістам від захисників у зоні ООС на Донбасі. Вони вірять у перемогу України над Англією 3 липня.
"Перешкод для тих, хто вірить, у житті немає. Ніколи не здавайтесь і в собі не сумнівайтесь. Щоб ваша гра вам світову славу принесла. Захищайте Україну на футбольних полях, так як ми – у донбаських степах", – сказали воїни, пасуючи один одному м’яч.