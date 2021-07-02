Поліцейські і військові записали відео у підтримку збірної України

Українські поліцейські та військові записали відео на підтримку збірної України з футболу після перемоги над Швецією на Євро-2020. Вони побажали команді Андрія Шевченка пройти у півфінал чемпіонату, повідомляє Обозреватель.

Зокрема, поліція Миколаївщини опубліковала на YouTube﻿ відеокліп ансамблю "Южный Патруль". Правоохоронці присвятили українській збірній власну пісню "Україно, переможемо!".

Кліп знято на Центральному міському стадіоні Миколаєва.

"Ми футбольна є країна – непоборна Україна!" – співають поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області полковник Сергій Шайхет заявив, що вся країна пишається здобутками нашої збірної, і поліцейські не виняток.

Кліп знято на Центральному міському стадіоні Миколаєва. Джерело: Скрин відео

"Ми футбольна є країна – непоборна Україна!" – співають поліцейські. Джерело: Скрин відео

Правоохоронці присвятили українській збірній пісню "Україно, переможемо!". Джерело: Скрин відео

У свою чергу, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував у Facebook﻿ привітання футболістам від захисників у зоні ООС на Донбасі. Вони вірять у перемогу України над Англією 3 липня.

"Перешкод для тих, хто вірить, у житті немає. Ніколи не здавайтесь і в собі не сумнівайтесь. Щоб ваша гра вам світову славу принесла. Захищайте Україну на футбольних полях, так як ми – у донбаських степах" , – сказали воїни, пасуючи один одному м’яч.