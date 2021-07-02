"Зоря" з рахунком 22:0 виграла матч в Туреччині (відео)

"Зоря" продовжила підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі матчем проти "Макуспора" на тренувальному зборі в Туреччині. Підопічні Віктора Скрипника знищили суперників з рахунком 22:0, повідомляє Обозреватель.

Як пише офіційний сайт﻿ луганчан, спочатку вони мали грати з румунським "Металоглобусом", але в останній момент їхній суперник по спарингу змінився. У першому таймі у ворота турків влетіло 10 голів, а у другому – 12.

Варто відзначити, що тільки двом гравцям "Зорі" – Жуніньо та Алефіренку – вдалося оформити дубль, а всі інші записали на свій рахунок по одному забитому м'ячу.

"Зоря" – "Макуспор" – 22:0 (10:0, 12:0)

Голи: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовський, 13, Жуніньо, 15, Кабаєв, 19, Булеца, 22, Імереков, 34, Жуніньо, 39, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойний, 54, Крістіан, 58, Руфаті, 59, Назарина, 68, Алібеков, 75, з пенальті, Ємець, 76, Казаков, 79, Алефіренко, 84, 87, Янаков, 86

"Зоря" перший тайм: Шевченко, Булеца, Цвек, Денис Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Кабаєв, Хомченовський, Шахаб, Гладкий.

"Зоря" другий тайм: Мацапура, Руфаті, Казаков, Алібеков, Назарина, Нагнойний, Хлань, Алефіренко, Крістіан, Громов, Ємець.

"Макуспор" виступає в аматорській лізі чемпіонату Туреччини.