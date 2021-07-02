Депутатка "СН", яка не проголосувала за закон про олігархів, готова вийти з фракції

Людмила Буймістер, яка єдина голосувала "проти" законопроєкту по олігархах у першому читанні, не буде чекати санкцій від керівництва "Слуги народу" та готова за власним бажанням вийти з лав фракції, повідомляє Лівий берег.

"Пропозиції щодо цього (від керівництва фракції вийти зі "Слуги народу") не надходили. Єдине що. Вже у публічній площині я побачила коментар голови фракції (Давида Арахамії щодо можливого виключення за неголосування за законопроєкт президента). А також телеграм-канали написали про те, що можливо будуть розглядати це питання. Але я керівництву партії можу полегшити роботу, щоб не збирати голоси, я готова сама вийти з фракції.

Якщо президенту насправді не потрібна експертиза в арбітражі, не потрібна альтернатива та експертиза в енергетиці, це мої основні питання останні два роки. Дуже важко боротися з "вітряками". У нас повністю олігархічні регулятори, які мають бути незалежними.

Не працює Антимонопольний комітет. Не приймаються реформи, щоб вони запрацювали. Якщо моя експертиза непотрібна, тоді я сама готова вийти зі "Слуги народу". Єдине що, я б сказала це особисто пану Зеленському в обличчя. Думаю, що це справедливо" , — заявила вона.

Буймістер не уточнила, коли саме напише заяву про вихід з фракції.

"Поки у мене немає офіційної інформації, що фракція щось буде ініціювати... Я не хочу керуватися лише думкою Давида Арахамії. Якщо це питання будуть ставити, то моя позиція дуже проста. Я добре спілкуюся з багатьма колегами та не хочу ставити їх у незручне становище. Щоб їм доводилося приймати непросте рішення".

Вона пояснила причини неголосування за президентський законопроєкт по олігархах.

"Я не голосувала. Об’єктивно кажучи, треба покласти край практиці голосування за антиконституційні законопроєкти. Це вже не практика першого року. Ми потрапили до конституційної кризи. І ми просто з неї ніколи не вийдемо", — вважає депутатка.

Нардеп ще не визначилася: буде позафракційною чи стане членом однієї з груп ("За майбутнє" або "Довіра").

"Я поїду у відпустку для початку, щоб перезавантажитися, бо дуже втомилася за рік цієї боротьби по всім фронтам, в енергетиці, проти імпорту (електроенергії з Росії), проти бардака, який у нас на енергетичному ринку".