Нового прес-секретаря Зеленського можуть призначити наступного тижня

Нового прессекретаря президента України Володимира Зеленського можуть призначити наступного тижня. Швидше за все, на початку неї, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіло джерело в Офісі президента.

"Готують документи. Думаю, початок тижня" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше джерело в Офісі президента заявило, що новим прес-секретарем Зеленського стане журналіст Сергій Никифоров. Він зараз працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24".

Посада прессекретаря Зеленського стала вакантною після звільнення Юлії Мендель, яка займала її з червня 2019 року.

Автор: Владислав Красінський