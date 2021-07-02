Нового прес-секретаря Зеленського можуть призначити наступного тижня
Нового прессекретаря президента України Володимира Зеленського можуть призначити наступного тижня. Швидше за все, на початку неї, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповіло джерело в Офісі президента.
"Готують документи. Думаю, початок тижня", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше джерело в Офісі президента заявило, що новим прес-секретарем Зеленського стане журналіст Сергій Никифоров. Він зараз працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24".
Посада прессекретаря Зеленського стала вакантною після звільнення Юлії Мендель, яка займала її з червня 2019 року.
Автор: Владислав Красінський