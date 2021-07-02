ОАСК відкрив справу за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом російського музиканта Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України через внесення його до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Моргенштерн судиться з СБУ: ОАСК відкрив провадження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 червня в Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов від Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ з підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Також Моргенштерн просить визнати протиправним та скасувати наказ Мінкультури України про оновлення відповідного переліку на підставі звернення СБУ та його оприлюднення на офіційному вебсайт, який доповнений ним.

У квітні 2021 року Міністерство культури і інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського музиканта Morgenshtern до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.